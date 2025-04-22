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Kastamonu'da Öğrenciler Vali Dallı'yı Ziyaret Etti

Kastamonu'da Öğrenciler Vali Dallı'yı Ziyaret Etti
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Kastamonu'daki ilkokul öğrencileri, Vali Meftun Dallı'yı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamında ziyaret etti. Vali Dallı, öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutladı ve onlara hediyeler verdi.

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, Vali Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

Dallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, TOKİ İlkokulu Müdürü Mehmet Boyaalıcı ve sınıf öğretmeni Emin Çatak ile dördüncü sınıf öğrencileri Fatma Gülce Özer, Melis Babacan ve Talha Boğdaycıoğlu'nu makamında kabul etti.

Dallı, ziyarette, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Melis Babacan'a devretti

Öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Dallı, "Bugün burada sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah hayatınız hep başarılar ve güzelliklerle dolu olsun. Derslerinizde de hayatınızda da her türlü konuda iyiliklerle ve güzelliklerle karşılaşın diye temennide bulunuyoruz. Mutlu, güzel bir gelecek sizlerin olsun." dedi.

Dallı, ziyaretin anısına öğrencilere ve öğretmenlerine hediye takdim etti.

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Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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