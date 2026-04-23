Kastamonu'da öğrenciler, Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile '23 Nisan'ı kutladı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokul öğrencileriyle etkinlik gerçekleştirdi.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Sosyal Sorumluluk Topluluğu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Topluluğu, Abdulhakhamit İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği'nin düzenlendiği etkinlikte ip atlama, mendil ve sandalye kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı.

Sportif faaliyetlerle de öğrenciler, keyifli zaman geçirdi.

Yüz boyama ve el izi baskısı gibi etkinliklerin de yapıldığı programda çocuklara ay yıldızlı balonlar hediye edildi.

Bayram sevincini doyasıya yaşayan öğrenciler, etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinliğe Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur, İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Kanbur ile öğrenciler katıldı.