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Kastamonu'da Mehmet Mor, balkonunda 4 yıldır uçurtma yapıp çocukları sevindiriyor

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Kastamonu'da Mehmet Mor, balkonunda 4 yıldır uçurtma yapıp çocukları sevindiriyor
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Kastamonu'da yaşayan Mehmet Mor, 4 yıldır evinin balkonunda farklı türde ve renkte uçurtmalar hazırlıyor. Mor, hazırladığı uçurtmaların bazılarını süpermarket önünde satıyor, bazılarını çocuklara hediye ediyor ve internetten ulaşanlara gönderiyor.

Kastamonu'da yaşayan Mehmet Mor, evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor.

İstanbul'da 1950'de dünyaya gelen Mor'un çocukluğu, Çamlıca eteklerinde uçurtma uçurarak geçti. 15 yıl önce memleketi Kastamonu'ya yerleşen Mor, 4 yıldır evinin balkonunda farklı türde ve renkte uçurtmalar hazırlıyor.

Mehmet Mor, AA muhabirine uzun yıllar bir firmada çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli olduğunu söyledi.

Çalışma hayatının içine girdikten sonra uçurtmalardan uzak kaldığını anlatan Mor, şöyle konuştu:

"İstanbul'da değişik semtlerde oturduk, her fırsatta, müsait oldukça uçurtma uçurmaya çalıştım. Uçurtma yapmaya çocukluğumda başladım. Birçok iş yaptım, hepsinden sıkıldım. Her işten bıktım fakat uçurtma yapmaktan bıkmadım. Bu, insana ruhsal bakımdan çok büyük destek veren bir şey. Gerçekten çok seviyorum. Belki biraz hercai gönüllüyüm. Bütün işlerden bıktım ama bundan bıkmadım. Severek yapıyorum, saatlerce uğraşıyorum. Küçük bir uçurtmayı 2 saatte yapıyorum, büyükleri yapmak 6 saati buluyor."

Uçurtmanın kendisi gibi çocukları da sevindirmesini istediğini anlatan Mor, "Çocukları sevindirmek önemli. Kentteki bir süpermarketin önünde tezgah açıyorum. Bazılarını hediye ediyorum, bazılarını satıyorum. İnternet vasıtasıyla da ulaşanlar oluyor, onlara da gönderiyorum." diye konuştu.

Farklı türlerde uçurtmalar yaptığını belirten Mor, "Altı köşeli çıtalı uçurtmalar yapıyorum. Çocukluğumuzda fener vardı. İçerisine fener de koyar, gece de uçururduk. Farklı türlere de yöneleceğim. Alanlar uçurtmalarımı beğendiğinde bu çok hoşuma gidiyor. 'Amca senin uçurtmaların ne güzel uçuyor. Arkadaş almış bir tane de ben alayım' diyenler olduğu zaman çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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