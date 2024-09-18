Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Mahsur Kalan İki Madenci Helikopterle Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaralı madenci ve arkadaşı yapılan kurtarma operasyonu ile helikopterle kurtarıldı. Ekiplerin gece zorlu koşullarda gerçekleştirdiği çalışmada, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 1'i yaralı 2 madenci helikopterle kurtarıldı.

Hacıreissökü köyünün ormanlık alanında dün maden arama firmasına bağlı çalışan 5 kişilik ekip, 2 gruba ayrılarak çalışma yaptı.

Maden arama çalışması sırasında Erkan E. uçurumdan düştü. Arkadaşının düştüğünü gören diğer madenci İdris A. durumu maden arama firmasına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Erkan E. ve yanına inerek bekleyen İdris A'nın yeri gece saatlerinde tespit edildi. Diğer 3 madenci de gece saatlerinde köye ulaştı.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede bulunan Karagöl Çayı mevkisinde arama yapan ekipler, yaklaşık 3 saatlik yürüyüşle 2 madencinin bulunduğu alana ulaştı. Ekipler, yaralının bulunduğu yerden kurtarılması için helikopter istedi.

Jandarmaya ait helikopter tarafından yaralı Erkan E. ve arkadaşı İdris A. kurtarıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Köy muhtarı Cemal Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine köyden bölgeyi bilen iki kişinin de eşlik ettiğini söyledi.

Ekibin 15 kişiden oluştuğunu anlatan Özcan, "Üç saat yürüme ile kaybolan madencilere ulaşıldı. Helikopter olay yerine geldi. Vatandaşlarımızı aldı." dedi.

Kurtarma çalışmasına katılan 82 yaşındaki Özcan: "Ateşin ışığı sayesinde bulduk"

Kurtarma çalışmasına katılarak ekiplere yol gösteren 82 yaşındaki Ahmet Özcan ise gece saatlerinde dağda ışık gördüğünü söyledi.

Bölgeyi çok iyi bildiği için ekiplere öncülük ettiğini anlatan Özcan, "Onların önüne düştüm gittim. Akşam dokuzdan beri dışarıdayım. Bölgede yol yok. Bir kilometre tırmandık. Ateş yakmışlar, öyle bulduk. Ateşin ışığı sayesinde bulduk." diye konuştu.

Arama çalışmasına katılan Berk Özcan da "AFAD UMKE ve JAK ekibiyle olay yerine intikal ettik. İki kişiyi sağ salim helikoptere intikal ettirdik. Çok şükür sağ salim buraya geldik. Helikopterin ineceği yer müsait değildi. Helikopterin inebileceği bir yer ayarladık. Kaburgaları kırık olduğu için sedyeyle helikopterin ineceği alana çektik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Yerel Haberler Çatalzeytin Helikopter kastamonu 3-sayfa Güncel Maden Yaşam Kaza

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali

İşte teröristbaşı Gülen'in son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? 19 Eylül ne günü? Gaziler Günü ne zaman kutlanır, hangi tarihte? CANLI maç izle! (MANCHESTER CITY INTER) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MOSSAD nedir? Mossad kimdir? Mossad hangi ülkenin teşkilatı? 19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });