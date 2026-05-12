Yoğun yağış nedeniyle 4 ildeki baraj ve göletlerden su salınımı yapılacak

Kastamonu Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 4 ildeki tesislerde kontrollü su salınımı yapılacağını bildirdi.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar Kastamonu'da Taşköprü ilçesindeki Karadere ile Obrucak barajlarında, Zonguldak'ta Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda, Bartın'da Kirazlıköprü, Kozcağız barajlarında, Kışla Sel Kapanı'nda, Karabük'te Eskipazar Ova, Haslı, Ovacık Hatipoğlu barajları, Eflani Kadıköy, Ortakçılar, Bostancılar Gökgöz göletleri tesislerinde kontrollü su salınımı gerçekleştirileceği aktarıldı.

Tahliye süresince vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, "Akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması, vatandaşlarımızın baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.