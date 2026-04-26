Kastamonu'da karların erimesiyle birlikte şelalelerin debisi artmaya başladı

Kastamonu'da son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesine bağlı olarak şelalelerin debisi yükseldi.

Kentin yüksek kesimlerinde kış aylarında kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Bahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Bahar yağmurlarıyla birleşen kar suları, şelalelerin daha gür akmasına neden oldu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Gürpelit Köyü Muhtarı Hasan Basri Tekin, AA muhabirine, köylerinin Küre Dağları üzerinde bulunduğunu söyledi.

Köylerinde şelaleler olduğunu anlatan Tekin, "Kızılcasu'da da şelale var. Aşağıda da var bir şelale. Burasının adı Fabrika Deresi olarak anılır. Yıllar önce burada suyla çalışan bir kereste fabrikası vardı. O yüzden Fabrika Deresi derler buraya." dedi.

Tekin, şelalenin çevresinin piknik alanı olarak kullanıldığını dile getirerek, "Suların serinletmesi sayesinde doğal klima etkisi yapar. Buraya herkesin gelmesini bekleriz. Suyun soğukluğundan insanlar yazın da üşür burada." diye konuştu.

Şelalenin debisinin oldukça iyi olduğunu aktaran Tekin, "Bu sene karların erimesiyle sularımız bol, çok şükür. Yazın da akıyor su ama şu anda karların erimesiyle şelale coşkun vaziyette, çok güzel bir görüntü almış durumda." ifadelerini kullandı.