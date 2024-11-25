Kastamonu'da Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar

Kastamonu'da mest eden kar manzaraları

Karla kaplanan Kastamonu'nun tarihi binaları ve doğası havadan görüntülendi.

KASTAMONU - Kastamonu'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından il merkezinde ve dağlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan tarihi binaları ile mest eden ormanlar dron ile havadan görüntülendi.

Kastamonu'da hafta sonu başlayan kar yağışı 2 gün boyunca etkisini sürdürdü. Kent genelinde hakim olan kar yağışı vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. Yağışın ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, Ilgaz Dağı'ndaki kar kalınlığı ise 35 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı Kastamonu il merkezini de beyaza bürüdü. Karla kaplanan Kastamonu'daki tarihi cami, külliye, köprü ve konaklar ortaya çıkan manzara ile mest etti. Şehir merkezindeki ve Ilgaz Dağı'ndaki mest eden kar manzaraları dron ile havadan görüntülendi.

"Keşke biraz daha yağsaydı"

Kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Kastamonu'da yaşayan Zeki Yılmaz, kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Beklediğimiz kar geldi, bekliyorduk. Bizi uğraştırıyor ama güzel de oluyor. Onun için memnunuz. Keşke biraz daha yağsaydı. Geçen kış bu kadar yoktu. Şimdi daha güzel oldu. Her yer bembeyaz. Hem mikroplar da kırılır" dedi.