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Kastamonu'da kardan kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da kardan kapanan yollarda çalışmalar sürüyor Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar devam ediyor.