Kastamonu'da kardan kapanan yollarda çalışmalar sürüyor
Kastamonu'da kardan kapanan yollarda çalışmalar sürüyor Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar devam ediyor.
Kastamonu'da kardan kapanan yollarda çalışmalar sürüyor
KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar devam ediyor.
Ağlı ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Ağlı'da Oluközü-Akçakese köyü grup yolunun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanması sebebiyle çalışma başlattı. İhsangazi ilçesine bağlı Sünnük-Bozarmut köyü grup yolu da kar yağışı sebebiyle kapandı. Karla mücadele ekipleri, grup yolunda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.