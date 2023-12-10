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Kastamonu'da Kadın Mitinginin 104. Yılı Kutlamaları

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Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında 'Ya İstiklal ya Ölüm' sergisi düzenlendi.

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında "Ya İstiklal ya Ölüm" sergisi düzenlendi.

Kastamonu Kent Müzesi ile Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri ve öğretmenleri tarafından 104 yıl öncesinin koşullarını ve atmosferini yansıtmak amacıyla yapılan çalışmalar, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla sergilenmeye başladı.

Sergide, cam boyama, kumaş üzerine akrilik ve minyatür çalışmaları gibi çeşitli eserler yer alıyor.

Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonulu kadınlarla anlamlı bir günde bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu'nun Milli Mücadele'nin olmazsa olmaz şehirlerinden olduğunu kaydetti.

Merkezin Müdürü Murat Karasalihoğlu da protokol ve katılımcılara sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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