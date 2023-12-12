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Kastamonu'da Kadın Mitingi Kutlamaları Konserle Devam Etti

12 Aralık 2023 16:55 Güncelleme: 16:56 Abone Ol

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında Kastamonu Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Konserde, Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri sahne aldı ve Türk Halk Müziği Korosu ile Türk Halk Oyunları Kadın Grubu performans sergiledi. Belediye Başkanı, konseri icra eden ekibe Çanakkale gezisi sözü verdi.