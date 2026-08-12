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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

S.C.Ç. (24) yönetimindeki 37 SC 324 plakalı otomobil ile K.A. (37) idaresindeki 06 BN 8320 plakalı otomobil, Kastamonu-İhsangazi kara yolunun Çakıllı Köyü Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 37 SC 324 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat K. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler S.C.Ç. ve K.A. ile M.A. (39) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre aksadığı yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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