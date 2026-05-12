Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
S.İ. (37) idaresindeki 37 ADR 389 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 37 AAT 914 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.İ. (8), S.İ. (30), A.N. (53), N.Ö. (55), M.Ö. (48) ve B.Ö. (59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.