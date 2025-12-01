Haberler

Kastamonu'da İki Ayrı Yangın, İki Evde Hasar

Güncelleme:
Kastamonu'nun Azdavay ve Taşköprü ilçelerinde meydana gelen yangınlarda iki evde hasar oluştu. Taşköprü'de bir ev tamamen yanarken, Azdavay'da bir evde kısmi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına aldı.

Kastamonu'nun Azdavay ve Taşköprü ilçelerinde çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.

Taşköprü ilçesi Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde Şahin Tekin'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Azdavay ilçesi Gümürtler köyü Alimoğlu Mahallesi'nde de Osman Pirinci'ye ait 3 katlı evde yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Azdavay Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
