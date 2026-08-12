Engelliler için HAKA projesi hayata geçiyor

Kastamonu'da hazırlanan "Hayata Katıl (HAKA)" Projesi ile engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılması ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 500 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi ile Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün paydaş olduğu proje kapsamında, Taşköprü'deki engelli bireylerin yaşam kalitesinin, toplumsal katılımlarının, sosyal becerilerinin, sportif yetkinliklerinin, toplumsal farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Projenin imza programında konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü'nün proje geliştirme ve uygulama konusunda önemli bir gayret ortaya koyduğunu söyledi.

Projenin engelli bireyler için çok önem arz ettiğine dikkati çeken Vali Dallı, "Projenin amacı Taşköprü'deki engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımlarının artırılması sosyal becerilerinin geliştirilmesi, bağımsızlıklarının daha iyi hale getirilmesi. İnşallah proje bittiğinde oradaki bireylerimiz daha iyi hale gelmesini bekliyoruz." dedi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ise ilçede hem bedensel hem de zihinsel engellilerin ve ailelerin sosyal hayata uyumu noktasında projeyi uygulamaya geçireceklerini vurguladı.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ise özel bireylerin obeziteye yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Spor malzemeleri alacağız. Spor salonlarında özel bireylerimizle spor çalışması yapacağız. Belediyemizle işbirliğinde kondisyon parkımız var, yürüyüş etkinliğimiz var. Serada etkinlikler gerçekleştireceğiz. Okullarımızdaki mutfaklarda pasta-yemek yapım atölyesine katılacaklar. Geri dönüşüm, çevre bilincine destek olacağız. Ebru eğitimi alacaklar. Sanatla terapi noktasında destek mekanizması oluşturacağız. Cide ilçesine gezi olacak. Oradaki dernekle işbirliği yapacağız. Havalar soğumadan bir Sinop gezisi de olacak. Atölyelerde spor ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra yemek ve tarımsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA