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Kastamonu'da etkili sis, kara yolunda görüş mesafesini 60 metreye düşürdü

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Kastamonu'da etkili sis, kara yolunda görüş mesafesini 60 metreye düşürdü
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Kastamonu'da etkili olan sis, güneşin kızıllığıyla birleşerek kent merkezi ve ormanlık alanlarda etkileyici görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle Kastamonu-Ankara kara yolunda görüş mesafesi yer yer 60 metreye düştü; sürücüler kontrollü ilerledi.

Kastamonu'da etkili olan sis, güneşin kızıllığıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezi ve çevresindeki ormanlık alanları kaplayan sis, ortaya etkileyici manzaralar çıkardı.

Sis nedeniyle Kastamonu- Ankara kara yolunda görüş mesafesi yer yer 60 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolda kontrollü ilerledi.

Kentin ve ormanlık alanların sis altındaki görüntüsü dronla kaydedildi.

Kaynak: AA
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