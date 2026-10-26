Kastamonu'da etkili sis, kara yolunda görüş mesafesini 60 metreye düşürdü

Kastamonu'da etkili sis, kara yolunda görüş mesafesini 60 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da etkili olan sis, güneşin kızıllığıyla birleşerek kent merkezi ve ormanlık alanlarda etkileyici görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle Kastamonu-Ankara kara yolunda görüş mesafesi yer yer 60 metreye düştü; sürücüler kontrollü ilerledi.
Kastamonu'da etkili olan sis, güneşin kızıllığıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu.
Kent merkezi ve çevresindeki ormanlık alanları kaplayan sis, ortaya etkileyici manzaralar çıkardı.
Sis nedeniyle Kastamonu- Ankara kara yolunda görüş mesafesi yer yer 60 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolda kontrollü ilerledi.
Kentin ve ormanlık alanların sis altındaki görüntüsü dronla kaydedildi.
Kaynak: AA