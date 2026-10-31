Kastamonu'da eş zamanlı denetimde 837 kişi ve 739 araç sorgulandı

Kastamonu'da eş zamanlı denetimde 837 kişi ve 739 araç sorgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenlenen huzur ve güvenlik uygulamasında 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirildi; 33 araç sürücüsüne işlem yapılırken 2 araç trafikten men edildi.
Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde, 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirildi.
33 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA