Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'da eş zamanlı denetimde 837 kişi ve 739 araç sorgulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenlenen huzur ve güvenlik uygulamasında 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirildi; 33 araç sürücüsüne işlem yapılırken 2 araç trafikten men edildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde, 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirildi.

33 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
500 çiftçi yaklaşık 1700 dekar alanda üretiyor; Coğrafi işaretli lahana kapış kapış satılıyor

Bilin bakalım bu tarlada ne yetişiyor? Kapış kapış alınıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi

İşte yedeklerde bile olmamasının sebebi
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama

Mide bulandıran pazarlık kamerada! Bahsedilen tutar akıllara zarar
Arda Güler'den Real Madrid'e müjde! Korkulan olmadı

İki antrenmanı kaçırmıştı! Son durumu belli oldu
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı

Mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Ümraniye'de asistan doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İkisi de aynı hastanenin obezite polikliniğinde tedavi gördü

Doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İşte yöntemleri
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı