Kastamonu'da 120 kediye bakan kadın: Kanseri onlar sayesinde atlattığımı düşünüyorum

Kastamonu'da yaşayan Emine Sağlıklı, gündelik işlerde çalışarak 120 kedinin bakımını üstleniyor.

İstanbul'da yaşarken 2022 yılında 50 kedisiyle memleketi Kastamonu'nun Emirler köyüne gelen Sağlıklı, evinin hemen yanına kediler için barınaklar yaptı. Çevredeki kedilerin de gelmeye başlamasıyla kedi sayısı bir anda 120'ye çıkan Sağlıklı, kedilerin mama ve sağlık harcamalarını karşılayabilmek için tarla ve gündelik işlerde çalışmaya başladı.

Yalnız yaşayan Sağlıklı, çalışarak kazandığı paralarla kedilerinin yaşamını sürdürmesi için mücadele ediyor.

Sağlıklı, AA muhabirine 2014 yılından beri çok sayıda sahipsiz hayvana baktığını söyledi.

KANSER TEDAVİSİNDE BİR KEDİSİNİ BİLE GERİDE BIRAKMADI

Köyünde kedilere bakarken 2023 yılında rahim kanserine yakalandığı için tedavi amacıyla 50 kedisiyle tekrar İstanbul'a döndüğünü anlatan Sağlıklı, "Rahim kanseri oldum. 2,5 yıl kadar kemoterapi, akıllı ilaç, radyoterapi aldım. Bir tane can arkamda bırakmadım. Bu çocuklarım bana o süreçte en büyük motivasyon oldu. En büyük destekçilerim oldu. Ben de bunların vesilesiyle kanseri atlattığımı düşünüyorum ve bu çocuklarıma ben arkamı dönmek istemiyorum." dedi.

Tedavisinin ardından kedilerini de yanına alarak yeniden Kastamonu'ya döndüğünü, kedilerin sayısının zamanla arttığını belirten Sağlıklı, şöyle konuştu:

"Şu anda bahçemde hepsine bakmaya çalışıyorum. Onlara vefa borcum var. Benim normalde 50 tane kedim var. İşte sonradan içlerine katılanlar, doğum yapıp burada büyüyen bebekler, hastalanıp tedavi ettirdiklerim, kapıma bırakılanlar derken sayı kat ve kat artıyor. 120 canın karnını doyuruyorum. Ayda 13-14 paket mama tüketiyorum. Bu canların hepsi sokaktan yaralı, yavru ve hastayken bulup tedavi ettirdiğim canlar. Hiçbiri özel olarak aldığım bir can değil. Hepsi sahipsiz ve bakıma muhtaç olan canlar. Onlar için evimin bahçesinin çeşitli yerlerine yaşam alanları kurmaya çalıştım. Yerimiz küçük, sayı da fazla olduğu için bir yandan da hastalıklarla uğraşıyoruz. Saldırgan köpekler zarar verdiği için dışarı salamıyorum."

YAKINLARI UZAKLAŞTI, GÜNDELİK İŞLERE GİDİYOR

Bahçeyi geniş bir yaşam alanına dönüştürmek istediğini dile getiren Sağlıklı, "Kedilerin bakımlarını yapmak için günlük işlere gidiyorum. Temizlik, çapa, sarımsak, ahır işleri yapıyorum. Onlara bu şekilde bakabiliyorum. Ama tek başıma maalesef ki yetemiyorum. Canları sevdiğim ve onlarla ilgilendiğim için tüm yakınlarım uzaklaştı benden." ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerden destek beklediğini belirten Sağlıklı, "Benim can dostlarım için hayırseverlerden mama desteği rica ediyorum. Canlara baktığımı duyanlar, bir yandan da hasta canları bırakıyorlar. Sayı her geçen gün artıyor. Klinik borçlarım had safhaya ulaştı. Kısırlaştırma yaptırmamız gerekiyor, yaptırmadıkça çoğalıyor. Bu konularda yetkililerden de destek bekliyorum." dedi.

KOMŞUSU: HAYATINI KEDİLERE ADADI

Sağlıklı'nın komşusu Tuğba Atlamaz ise Emine Sağlıklı'nın hayatını kedilere adadığını ifade ederek, "Kedilerle uğraşıyor, gündeliğe gidiyor. Sarımsak işine, çapaya, ev temizliklerine. Kedilere adadı hayatını. 120'den fazla kedisi var. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm mücadelesi." diye konuştu.

Kaynak: AA