Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde 3 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evlerden birinin sahibi Muzaffer Kaya (57), 4 yaşındaki oğlu Ali Kaya'yı evden çıkarırken hafif yaralandı.

Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde Muzaffer Kaya'ya ait ahşap evde, saat 07.30 sıralarında elektrik tesisatından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki Hanım Özalp ve Ömer Gebeş'e ait evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı evlerde bulunanlar, dışarıya çıktı. Muzaffer Kaya, evde mahsur kalan oğlu Ali Kaya'yı dışarıya çıkarırken, hafif yaralandı. İhbar üzerine köye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Kaya, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 ev tamamen yandı, 1 evde de zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.