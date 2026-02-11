Haberler

Kastamonu'da "Anadolu Mektebi Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Cengiz Aytmatov İl Paneli'nde, yazarın Türk edebiyatındaki önemi ve eserlerinin evrensel değerleri ele alındı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Aytmatov'un Türk edebiyat tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Aytmatov'un eserlerini insan, millet ve medeniyet tasavvurunu derin bir estetik ve fikri zemin üzerinde inşa ettiğini anlatan Dallı, "Türk dünyasının ortak hafızasını canlı tutan güçlü bir edebi miras olan yazarımızın eserleri yalnızca bir dönemin değil, evrensel insanlık değerlerinin sesi olmuştur. Gençlerimizin bu büyük yazarı anlayarak okuması kültürel süreklilik açısından son derece kıymetlidir." dedi.

Edebiyatseverler ile genç okurları bir araya getiren programda Aytmatov'un eserlerinde öne çıkan konular farklı temalar çerçevesinde ele alındı.

Değerlendirme konuşmalarıyla devam eden program katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü

Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı