Kastamonu'da "Anadolu Mektebi Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Aytmatov'un Türk edebiyat tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Aytmatov'un eserlerini insan, millet ve medeniyet tasavvurunu derin bir estetik ve fikri zemin üzerinde inşa ettiğini anlatan Dallı, "Türk dünyasının ortak hafızasını canlı tutan güçlü bir edebi miras olan yazarımızın eserleri yalnızca bir dönemin değil, evrensel insanlık değerlerinin sesi olmuştur. Gençlerimizin bu büyük yazarı anlayarak okuması kültürel süreklilik açısından son derece kıymetlidir." dedi.

Edebiyatseverler ile genç okurları bir araya getiren programda Aytmatov'un eserlerinde öne çıkan konular farklı temalar çerçevesinde ele alındı.

Değerlendirme konuşmalarıyla devam eden program katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.