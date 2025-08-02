Kastamonu'da Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Karaçomak Barajı'nda Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Karaçomak Barajı'nda Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'da 16 yaşındaki A.S., serinlemek amacıyla girdiği Karaçomak Baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

KASTAMONU'da Karaçomak Baraj gölüne giren A.S. (16), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu- İhsangazi yolu üzerinde bulunan Karaçomak Barajı'nda meydana geldi. A.S., serinlemek için baraj göletine girdi. Kısa süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, gözden kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yürüttüğü su altı arama çalışmaları sonucu A.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından A.S.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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