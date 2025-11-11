Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarından peş peşe acı haber geldi.

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında dron kamerasıyla tespit edildi.

ANNENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın Köseali köyünde uçurumun kenarında cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yer.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, küçük Osman'ın cansız bedeninin bulunduğunun aktarıldığı açıklamadan 3 saat sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı'nın ardından saat 15.20'de aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmıştır."

ESKİ ENİŞTE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa ile görüştüğünü öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine iddiaların odağındaki eski enişte canlı yayına katılarak, Huriye Helvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüklerini belirtti. Mustafa Bey, "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" diye konuştu.

ESKİ ENİŞTEDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, konuk olduğu Müge Anlı'nın programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Huriye Helvacı kaybolmadan önce evlerine gittiğini belirten Mustafa Bey, Müge Anlı'nın "Kocası seni arayıp evime neden gittin demedi mi?" sorusuna "Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldığım için telefon numaram onda yoktu" cevabını verdi. Mustafa Bey, "Karısında numaran var ama" sözleri üzerine de "Ben Bayram'ı bulup eşinle görüşüyorum diye numara mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.