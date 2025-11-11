Haberler

Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da sırra kadem basan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan 9 günün sonunda peş peşe acı haber geldi. Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun ölü bulunduğu yerin 200 metre ilerisinde bulundu.

  • Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri bulundu.
  • Osman Helvacı'nın cansız bedeni Köseali köyünde bir dere yatağında, Huriye Helvacı'nınki ise aynı bölgede oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede tespit edildi.
  • Kastamonu Valiliği, Huriye Helvacı'nın cansız bedenine 02.11.2025 tarihinde saat 15.20'de ulaşıldığını açıkladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarından peş peşe acı haber geldi.

Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldiKastamonu Bozkurt'ta kaybolan Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında dron kamerasıyla tespit edildi.

ANNENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın Köseali köyünde uçurumun kenarında cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldiAnne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yer.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, küçük Osman'ın cansız bedeninin bulunduğunun aktarıldığı açıklamadan 3 saat sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı'nın ardından saat 15.20'de aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmıştır."

Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

ESKİ ENİŞTE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa ile görüştüğünü öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine iddiaların odağındaki eski enişte canlı yayına katılarak, Huriye Helvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüklerini belirtti. Mustafa Bey, "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" diye konuştu.

Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

ESKİ ENİŞTEDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, konuk olduğu Müge Anlı'nın programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Huriye Helvacı kaybolmadan önce evlerine gittiğini belirten Mustafa Bey, Müge Anlı'nın "Kocası seni arayıp evime neden gittin demedi mi?" sorusuna "Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldığım için telefon numaram onda yoktu" cevabını verdi. Mustafa Bey, "Karısında numaran var ama" sözleri üzerine de "Ben Bayram'ı bulup eşinle görüşüyorum diye numara mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bununda türbanı var Allah Allah süphanallah Hiç mi Allah korkunuz yok inancınız yok Fahri Âlemde hesap vaktine inanç göstermelikmi Rabbim Menzil şefaatine nail olanlardan eylesin Dermişim

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme182
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıheyula 41:

Olay ne olduğu belli bile değil bu nasıl bir yorumdur hemen hüküm veriyorsun bence sen kendi inancını bir kontrol et

yanıt119
yanıt9
Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Lan andaval yorum yapmak senin neyine

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hem Allah diyorsun hem menzilden medet umuyorsun Allsh u téalâ benim dinimi parçalamayın diyor tarikatlar Allah ın dinini parçalıyor hem de parça parça

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTheC:

Çocuk nasıl ölmüş yavrum 5 yaşında kim bilir ölmeden önce nasıl korktu...

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Kesinlikle anne ile bir yerde buluşuldu sonra anneyi öldürdü çocuk kaçtı çocugu yakalayip öldürdü çünki aralarinda 200.metre varmis

yanıt7
yanıt1
Haber Yorumlarılilianne grace:

cinnet geçiriyor toplum ..Bence buda CİNAYET

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartakus:

enisteeeeeee

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek: 4-5 sene önce bahis oynayanla 1-2 hafta önce oynayan aynı teraziye konulmamalı

Gündeme bomba gibi düşecek uyarıda bulundu: Aynı teraziye koymayın
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.