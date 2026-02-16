Kastamonu'da 169 imam için "Göreve başlama töreni" düzenlendi

Diyanet Akademisi 3. dönem mezunlarından Kastamonu'ya atanan 169 imam için tören düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Vekili Ahmet Atılkan, göreve başlayacak olan din görevlilerini tebrik etti.

İmamlara sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı geçirmelerini dileyen Atılkan, "Sizler bugünden sonra iki kimliği temsil ediyorsunuz. Bunlarda birisi Türkiye Cumhuriyeti kamu görevlisi olma kimliği. Diğer kimliğiniz ise yüce dinimiz İslam'ı temsil kimliği. Her iki kimliği de layıkıyla yerine getirmeyle ilgili gerekli eğitimleri aldınız. Üstlenmiş olduğunuz bu iki temsil konusundaki sorumluluğunuzu layıkıyla yerine getireceğinize yönelik inancımız tam." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun çok geniş ve zor bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Göreve başlayacak olan imamların gidecekleri yerlerde heyecanla beklendiğini ifade eden Ekmekci, "Gittiğiniz yerlerde sadece camideki bir imam hatip değilsiniz, yaşlıların evlatları, gençlerin kardeşleri, ağabeyleri, rol modelleri o köyün, o ilçenin, o halkın önderi konumundasınız. Yeri geldiğinde ara bulucusunuz, yeri geldiğinde uzlaştırmacısınız yani sizden beklenti çok yüksek. Bu kadar güzel bir eğitim ve öğretimden sonra bu kadar güzel son derslerden sonra gittiğiniz yerlerde çok faydalı olacağınıza yürekten inanıyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya da imamlara dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarı ve önerilerde bulunarak şunları söyledi:

"Hergün Diyanetle ilgili bir haber yapılır, diyanet kötülenir. Bazı basın kurumlarında özel Diyenetle ilgili haber yapacak, bir yanlış bulmak için hazırlık yapan özel muhabir var. Tabiki biz eleştirilelim, eleştiriden kaçmıyoruz. Ama yalan yanlış haberlerle iftiralarla Diyanete karşı olumsuz düşünceler oluyor. Bunlar hep bilinçli yapılıyor. Ama siz bunlara aldanmadan Kur'an ahlakı üzerine peygamber efendimizin ahlakı üzerine çalıştığınız zaman bu milletin kalbinde olacaksınız, gönlünde olacaksınız." diye konuştu."

İl Müftüsü Bekir Derin ise imamların ciddi anlamda eğitim gördüklerini ifade ederek göreve başlayacak imamları tebrik etti.

Göreve başlayacak imamların üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Derin, "Giymiş olduğumuz cübbe ve sarığın ne demek olduğunu sizler idrak ediyorsunuz, etmek durumdasınız." diye konuştu.

Programa, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu başkanları ile göreve başlayacak 169 imam katıldı.