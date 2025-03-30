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Kastamonu Cide'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen geleneksel Ramazan Bayramı bayramlaşma programında, Belediye Başkanı Nejdet Demir ve diğer protokol üyeleri, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediyede düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına Belediye Başkanı Nejdet Demir, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Şaban Yıldırım, Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Demir, konuşmasında, "Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiği bu özel günde, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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