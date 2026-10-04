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Kastamonu Cide'de 3'ü çocuk 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Cide Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişiden 3'ü Ankara'ya sevk edildi; tedavileri süren kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kasaba Mahallesi'nde 3'ü çocuk 5 kişi mantar yedikten sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Cide Devlet Hastanesine başvuran 5 kişiden 3'ü ilk müdahalelerinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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