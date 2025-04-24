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Kastamonu AFAD Ekibi İstanbul'daki Deprem İçin Görevlendirildi

Kastamonu AFAD Ekibi İstanbul'daki Deprem İçin Görevlendirildi
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu AFAD, 2 araç ve 6 personelle kente destek vermek için gönderildi. Ekip, Silivri'de saha incelemeleri yapıyor ve vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerine katılıyor.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, 2 araç ile 6 personel kente gönderildi.

İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedilen deprem nedeniyle bölgede yürütülen çalışmalara destek veren Kastamonu AFAD Arama Kurtarma Ekibi, Silivri bölgesinde saha incelemelerine katılıyor.

Ekip, vatandaşların deprem konusunda bilgilendirilmesine yönelik sürdürülen faaliyetlerde de görev alıyor.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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