Kastamonu Abana'da sahile çıkan su samuru yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı

Kastamonu Abana'da sahile çıkan su samuru yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Abana ilçesinde fırtına nedeniyle sahile çıkan su samuru yavrusu, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı. Ekipler yavrunun yaralı olmadığını, insan hareketliliği nedeniyle ürkerek bulunduğu yerden uzaklaşamadığını belirledi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde, fırtınanın etkisiyle sahile çıkan su samuru yavrusu, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sahil yürüyüş yolunda su samurunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü ile Abana İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, su samuru yavrusunun yaralı olmadığını ancak çevredeki insan hareketliliği nedeniyle ürkerek bulunduğu yerden uzaklaşamadığını belirledi.
Su samuru yavrusu, gerekli kontrollerin ardından güvenli bir alanda yeniden doğal yaşam alanına salındı.