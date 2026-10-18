Kastamonu Abana'da sahile çıkan su samuru yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde, fırtınanın etkisiyle sahile çıkan su samuru yavrusu, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sahil yürüyüş yolunda su samurunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü ile Abana İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, su samuru yavrusunun yaralı olmadığını ancak çevredeki insan hareketliliği nedeniyle ürkerek bulunduğu yerden uzaklaşamadığını belirledi.

Su samuru yavrusu, gerekli kontrollerin ardından güvenli bir alanda yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA