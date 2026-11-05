Kastamonu Abana'da köprü çalışmasındaki iş makinesi dere yatağında su içinde kaldı

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KASTAMONU'nun Abana ilçesinde köprü çalışması için dere yatağına indirilen iş makinesi, debinin yükselmesi sonucu su içinde kaldı.

Kastamonu'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ezine Çayı üzerine yapılacak köprü çalışması için dere yatağına indirilen iş makinesi, derenin debisi yükselince su içinde kaldı. Aracı, çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı