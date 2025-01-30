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Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

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El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Dayf'in ve beraberindeki 6 komutanın öldürüldüğünü duyurdu.

El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Dayf'in öldürüldüğünü açıkladı.

Ebu Ubeyde ayrıca yaptığı açıklamada, Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in de yaşamını yitirdiğini belirtti. Ebu Ubeyde, Dayf'ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay vermedi.

İSRAİL ÖLDÜ DEMİŞTİ

İsrail ordusu, 13 Temmuz 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürmüştü.

Dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant da yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatının düzenlediği suikastta Dayf'ın ölümünün doğrulandığını kaydetmişti.

MUHAMMED ED-DAYF KİMDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

Allâh rahmet eylesin

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Haber YorumlarıBidüşün:

Allah rahmet eylesin, Rabbim Filistinli kardeşlerimizinde yarsımcısı olsun

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Haber YorumlarıAli Aliyev:

Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen114
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Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Şehitler ölmez Allah rahmet etsin

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu işin fıtratında var mefta olmak. Ne yapalım!! Bu sözler tanıdık geldi mi size!!

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Darısı tüm şer ve huzursuzluk aşılayan, Ortadoğu’yu ve ülkemizi terörist faaliyetlerle kana bulayan diğer örgütlerin ve liderlerinin başına.

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Bizim gözümüz başkasında Allahım konu belli

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Niyazi ?

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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

40 Huriye selam

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Nurullah Üzülmüştür hahaah :)

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