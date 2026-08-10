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Engelli Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Engelli Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, 17 gün önce kasklı bir saldırgan tarafından darbedilen ortopedik engelli Hasan Hüseyin Belen (80), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Adnan Yalçın, güvenlik kameraları ve 380 saatlik görüntü incelemesi sonucu yakalanmış ve tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 17 gün önce yüzünü kaskla gizleyen Adnan Yalçın (44) tarafından darbedilen ortopedik engelli Hasan Hüseyin Belen (80), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Temmuz'da ilçedeki Koyuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Adnan Yalçın, evinin bahçesinde sandalyede oturan ortopedik engelli Hasan Hüseyin Belen'i bilinmeyen nedenle darbetti. Kendisini savunamayan Belen, yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Belen, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile çevredeki iş yerlerine ait 114 güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 380 saatlik görüntüyü inceledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı adreste gözaltına alınan Adnan Yalçın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hastanede tedavi gören Hasan Hüseyin Belen, hayatını kaybetti. Belen'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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