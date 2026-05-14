Kasımpaşa'da bankta oturan kişiyi 'yan baktın' diyerek bıçakladı

Kasımpaşa'da parkta bankta oturan Muharrem Ç. (23), yanına oturan Batuhan A. (23) tarafından yan baktığı gerekçesiyle karnından bıçaklandı. Olayda yaralanan Muharrem Ç. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Batuhan A. kısa sürede yakalandı.

KASIMPAŞA'da parkta bankta oturan Muharrem Ç. (23), yanına oturan Batuhan A. (23) tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, Muharrem Ç.'yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Ç., parkta bankta oturduğu sırada yanına siyah giysili bir kişi oturdu. Yaklaşık 1 dakika bankta oturan şüpheli, Muharrem Ç.'yi karnından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muharrem Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Muharrem Ç.'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BIÇAKLA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin, Muharrem Ç.'nin yanına oturduktan kısa süre sonra onu bıçaklayıp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Batuhan A. olduğunu tespit etti. Batuhan A., Camiikebir Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

'YAN BAKTIĞI İÇİN BIÇAKLADIM'

Emniyete götürülen Batuhan A.'nın ifadesinde, bankta yanına oturduğu Muharrem Ç.'yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Batuhan A. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
