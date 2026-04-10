Haberler

Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir kasap dükkanında karşılaşılan manzara mide bulandırdı. Ağır koku ve hijyenden uzak olan dükkanda 55 kilogram tüketime uygun olmayan etin satışa sunulduğu tespit edildi. Tezgahtaki etlerin büyük bir kısmının bozulduğu ve kokmaya başladığı belirlenirken işletme mühürlendi ve faaliyetten men edildi.

  • Antalya Serik'te bir kasap dükkanında tüketime uygun olmayan 55 kilogram et satışa sunuldu.
  • İşletme hijyen şartlarının mevzuatın gerisinde olduğu tespit edilerek mühürlendi ve faaliyetten men edildi.
  • Ele geçirilen sağlığa zararlı ürünler imha edilmek üzere toplandı.

Antalya'da Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü rutin denetimler sırasında bir gıda skandalını ortaya çıkardı. 

HALKIN SAĞLIĞINI TEHLİYETE ATTILAR

Yabancı uyruklu işletmeciye ait kasap dükkanında tüketime uygun olmayan 55 kilogram etin satışa sunulduğu tespit edildi. Zabıta Müdürü Eşref Şimşek yönetimindeki ekiplerin yaptığı incelemede, dükkan içerisindeki ağır koku ve hijyenden tamamen uzak ortam dikkat çekti. Tezgahtaki etlerin büyük bir kısmının bozulduğu ve kokmaya başladığı belirlenirken, işletmenin temizlik şartlarının da mevzuatın çok gerisinde olduğu raporlandı.

KAPISINA KİLİT VURULDU

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un talimatıyla işletme mühürlenerek, faaliyetten men edildi. Ele geçirilen sağlığa zararlı ürünler ise imha edilmek üzere ekiplerce toplandı.

Zabıta ekipleri, ilçedeki gıda güvenliğini sağlamak adına denetimlerin sıklıkla devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye tolerans gösterilmeyeceği ve yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

