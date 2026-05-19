Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin, teknik direktörlük görevi için Antonio Conte ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü. Napoli’den ayrılması beklenen İtalyan teknik adamla yapılan ilk temasların olumlu geçtiği iddia edildi.

Napoli’de Antonio Conte dönemi sona ermek üzere. İtalyan basını, deneyimli teknik adamın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını yazarken Fenerbahçe ve İtalya Milli Takımı iddiaları gündeme geldi.

NAPOLI’DE AYRILIK SESLERİ

İtalya’dan gelen haberlere göre Napoli yönetimi ile Antonio Conte arasında sözleşmenin karşılıklı feshi için görüşmeler başladı. Tarafların sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

BAŞKANLA FİKİR AYRILIĞI YAŞADI

Geçtiğimiz sezon Napoli’ye şampiyonluk yaşatan Conte’nin, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile transfer bütçesi ve takım planlaması konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

ŞAMPİYONLUKTAN SONRA DÜŞÜŞ

Napoli geçen sezon Conte yönetiminde Serie A şampiyonluğuna ulaşmıştı. Bu sezon ise takım Şampiyonlar Ligi potasında kalmasına rağmen lider Inter’in gerisinde kaldı.

İtalyan teknik adam bu sezon ligde:

  • 22 galibiyet
  • 7 beraberlik
  • 8 mağlubiyet aldı

İTALYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

İtalyan basını ayrıca Antonio Conte’nin İtalya Milli Takımı için en güçlü adaylardan biri olduğunu yazdı. 22 Haziran’daki federasyon seçimlerinin ardından yeni yönetimin teknik direktör kararını vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEM OLDU

Conte için Fenerbahçe iddiası da dikkat çekti. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin, Paolo Maldini ile danışmanlık görüşmeleri yaptığı ve teknik direktörlük için Antonio Conte ile resmi temas kurduğu öne sürüldü. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi.

GÖZLER SEZON SONUNDA

Antonio Conte’nin geleceğiyle ilgili nihai kararın Napoli’nin Udinese ile oynayacağı son lig maçının ardından netleşmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamın yeni adresi şimdiden büyük merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

