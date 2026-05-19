Tekirdağ'da uygunsuz koşullarda taşınan 1 ton 200 kg sakatat imha edildi

TEKİRDAĞ'da bir araçta yapılan kontrollerde uygun olmayan koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton 200 kilogram sakatat el konularak imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu gişeleri mevkisinde 34 DT 7566 plakalı kapalı kasa minibüste yaptıkları kontrolde, çuvallar içinde sakatat bulunduğunu belirledi. Jandarma konuyu incelenmek üzere Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük ekiplerinin incelemesinde araçta 1 ton 200 kilogram sakatat bulunduğu tespit edildi. Ürünlerin üzerinde herhangi bir etiket bulunmadığı, aracın soğutucu sisteminin olmadığı ve gıda taşımacılığı için uygun şartları taşımadığı belirlendi. Araç sürücüsü tarafından ürünlere ait olduğu belirtilen fatura görevlilere sunuldu. Ancak faturadaki miktar ile araçta bulunan ürün miktarı arasında uyuşmazlık olduğu tespit edildi. Ayrıca ürünlerin menşeine ilişkin herhangi bir izlenebilirlik sağlanamadığı bildirildi. Yetkililer, ürünlerin hastalıklı hayvanlardan elde edilmiş olabileceği yönündeki şüphe üzerine güvenilir olmayan gıda kapsamında değerlendirerek muhafaza altına aldı. El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından katı atık tesisinde imha edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Aksoy, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmalarının önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı