Kaş ve Kalkan'da İçme Suyu İstasyonları hizmete açıldı

Kaş Kaymakamlığı öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında Kaş ve Kalkan'da kurulan içme suyu istasyonları hizmete açıldı.

Kaş Merkez Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kalkan İskele Sokak'ta kurulan istasyonlarla vatandaşların ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin güvenli içme suyuna ücretsiz ve kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

Kamusal alanlarda hayata geçirilen uygulamanın, tekrar kullanılabilir şişe ve mataraların kullanımını teşvik ederek tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Geçmişten günümüze uzanan hayrat çeşmesi kültürünün modern bir anlayışla yaşatılmasını amaçlayan içme suyu istasyonları, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

Yetkililer, projenin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında önemli bir adım olduğunu belirterek, temiz çevre ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Proje ile hem vatandaşların güvenli içme suyuna erişiminin kolaylaştırılması hem de plastik atıkların azaltılarak çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor.