Kaş'ta, su altına atık konteyneri indirildi - Haberler

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'de ilk olacak bir projenin adımı atıldı. Kaş'ta faaliyet gösteren Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH) tarafından hazırlanan 'Kayıtsız Kalma Projesi' kapsamında 8 atık istasyonunun ilki, su altına indirildi.

STH tarafından hazırlanan, Kaş'ın su altını korumayı amaçlayan 'Kayıtsız Kalma Projesi', Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Kaş Sualtı Derneği (KASAD) ve dernek üyelerinin desteği ile yaşama geçiriliyor. Proje ile her yıl gerçekleştirilen yaklaşık 90 bin dalış ile Türkiye'de dalış turizminin başkentlerinden biri olan Kaş'ın söz konusu potansiyelinin korunması, su altı katı atık kirliliğinin bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Atık istasyonunda toplanan çöplerin, STH tarafından düzenli kontrolü yapılacak. Dolan su atık istasyonu limana getirilerek boşaltılacak. Belediye tarafından alınacak çöplerin envanteri çıkarılacak. Her dalış noktasına ilişkin veri tabanı oluşturulacak. Her noktada katı atık kirliliği aktif olarak izlenecek. Kaş'a dalış için gelen su altı tutkunlarına, KASAD üyesi dalış eğitimcileri tarafından proje ve atık istasyonları konusunda bilgilendirme yapılacak. Projenin Türkiye ve dünyada örnek olması hedefleniyor.