Kaş'ta Mevsimin İlk Karı Düştü
Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2700 rakımlı Akdağ mevkisine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza bürünürken, vatandaşlar fotoğraf çekti ve Yörükler yayladan dönüş yolculuğuna başladı.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.
Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.
Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, fotoğraf çekti.
Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel