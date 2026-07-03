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Diyarbakır'da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu

Diyarbakır'da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu
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Diyarbakır'da 40 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, klimalı camilere akın ederek hem ibadet ediyor hem de serinliyor. Kimi camide uyuyup dinlenirken, kimi şadırvanlarda vakit geçiriyor.

DİYARBAKIR'da 40 dereceyi bulan sıcaklardan bunalanlar, klimalı camilerde serinledi. Namazın ardından camilerde dinlenen, uyuyan ve şadırvanlarda vakit geçirenler, bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalıştı.

Ülkede etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği kentte cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken, sıcaktan bunalanlar serin ortam arayışına girdi. Kent merkezindeki klimalı camiler ise hem ibadet hem de serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Namazlarını eda edenlerden bazıları cami içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet etmeyi tercih ederken, bazıları da halılar üzerinde uyudu, uzanarak dinlendi. Cami avlularında gölge alanlara geçenler de sohbet ederek vakit geçirdi.

'SICAKLARDAN DOLAYI BİZDE CAMİYE GELİP SERİNLİYORUZ'

Fırında çalıştığını belirten Sedat Katkan (38), sıcak havalarda mola saatlerini camide geçirdiklerini ifade ederek, "2005'ten beridir fırında çalışıyorum. Sabah 05.00'ten akşam 20.00'a kadar çalışıyoruz. Bizde sıcak veya soğuk fark etmiyor, yarım saat mola veriyoruz. Sıcaklardan dolayı camiye gelip serinliyoruz. Dışarısı daha sıcak olduğu için biz de camiye girdik. Cami serin ve güzeldir. Diyarbakır'ın yazı sıcak kışı ise soğuktur. Vatandaşlar kahveye gideceklerine camiye geliyorlar. Hem masrafsız hem serin hem de güzeldir" dedi.

'SICAKLARDAN DOLAYI ÇOĞU YAŞLIMIZ BURAYA GELİYOR'

Namaz kılmak için camiye gelen Beytullah Çelebi (18) ise "Namaz için camiye geldim. Sıcaklardan dolayı çoğu yaşlımız buraya geliyor ve uzanıyor. Bu duruma şaşırdım. Burası serin, tüm klimalar çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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