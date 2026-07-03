Şut çekmek isteyen robot kendisini sakatladı
İnsansı robotlar arasında yer alan bir robot, futbol hünerlerini sergilemek isterken kaleye sert bir şut çekmeye çalıştı ancak dengesini kaybederek kendisini sakatladı.
Geleceğin teknolojisi olarak görülen insansı robotlar, şaşırtmaya devam ediyor.
ŞUT ÇEKMEK İSTERKEN KENDİSİNİ SAKATLADI
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, futbol hünerlerini sergilemek isteyen bir robot, kaleye sert bir şut çekmeye çalıştı. Ancak vuruş anında dengesini kaybeden robot, talihsiz bir şekilde yere kapaklanarak adeta kendini sakatladı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Mekanik aksamında hasar oluşan robotun o anları, yapay zekanın fiziksel dünyayla imtihanını eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde gözler önüne serdi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.