Şut çekmek isteyen robot kendisini sakatladı

Geleceğin teknolojisi olarak görülen insansı robotlar, şaşırtmaya devam ediyor.

ŞUT ÇEKMEK İSTERKEN KENDİSİNİ SAKATLADI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, futbol hünerlerini sergilemek isteyen bir robot, kaleye sert bir şut çekmeye çalıştı. Ancak vuruş anında dengesini kaybeden robot, talihsiz bir şekilde yere kapaklanarak adeta kendini sakatladı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mekanik aksamında hasar oluşan robotun o anları, yapay zekanın fiziksel dünyayla imtihanını eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde gözler önüne serdi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.