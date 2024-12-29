Kaş'ta Kar Yağışı Vatandaşları Sevindirdi
Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, bölgedeki kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Vatandaşlar kar topu oynayıp kardan adam yaparak kışın tadını çıkarıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.
İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi'nde etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Beyaz örtüyle kaplanan mahalledeki 1560 rakımlı Kuruova Beli'ne gelen vatandaşlar, kar yağışının keyfini çıkardı.
Kar topu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı.
Erva Alıcı, Kaş'ta yaz aylarında denizin, kumun, güneşin tadını çıkardıklarını kışın ise kar topu oynayabilme fırsatı yakaladıklarını söyledi.
Merve Levent ise Ankara ve İstanbul'daki arkadaşlarına "Kaş'ta kar topu oynuyoruz." dediğinde şaşkınlıkla karşılandığını belirtti.