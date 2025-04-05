Kaş'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 25 Kişi Kurtarıldı, 1 Ölü
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bottan yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.
Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri tarafından bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel