Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

Bahar beklenirken yağış geliyor! Valilikten İstanbul için uyarı
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

İşte Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun cezası

Kaş'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 25 Kişi Kurtarıldı, 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bottan yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.

Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri tarafından bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.