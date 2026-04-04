Görüntü Amazonlar'dan değil! Şaşkınlık yaratan manzara

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışın ardından deniz suyunun bir kısmı kahverengiye döndü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak sonrası denize ulaşan yağmur suları mavi ile kahverengi tonları birbirine karıştırdı.

BİR TARAFI MAVİ, DİĞER TARAFI KAHVERENGİ

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken diğer tarafı kahverengiye büründü.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan mavinin kahverengiyle karıştığı deniz dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Talip Demirci
Yorumlar (1)

murat black:

Doğaya yapılan onca ihanetten sonra kesin insan parmağı vardır dedirtiyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

