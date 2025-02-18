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Kartepe'deki Metro İnşaatında Metan Gazı Yangını 22 Saatten Fazla Sürüyor

Kartepe'deki Metro İnşaatında Metan Gazı Yangını 22 Saatten Fazla Sürüyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metan gazından kaynaklı çıkan yangın yaklaşık 23 saattir sürürken, olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı İbrahim Kır, "Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" dedi.

İlginç olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

"TEHLİKELİ BİR DURUM YOK"

Yangınla ilgili Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır açıklamalarda bulundu. Zemin etüdü için süren sondaj çalışmaları esnasında metan gazının açığa çıktığını ifade eden Kır, "Mahallemiz için herhangi bir tehlike arz etmemekte. 23 saattir yanma devam ediyor. Bütün kurumlar geldi, baktı ve incelediler. Doğal gaz ile alakalı bir durum değil. Metan gazı olduğu tespit edildi ve yanarak bu şekilde devam ediyor. Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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