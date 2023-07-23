Kartepe'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.