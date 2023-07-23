Üye Girişi
Haberler

Kartepe'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokakta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığına bağlı 23 aracın yanı sıra Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Sakarya İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title