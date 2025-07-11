Kartepe'de Korkunç Cinayet: İki Kardeş Tabancayla Öldürüldü

Kartepe'de Korkunç Cinayet: İki Kardeş Tabancayla Öldürüldü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcası tarafından tabancayla vurularak öldürülen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Olay sonrası cinayet zanlısı F.Y. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcaları tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde gece saatlerinde amca F.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gazi Zafer Y. (26) ve Güven Y. (27) için Sarımeşe Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından iki kardeşin cenazeleri, Sarımeşe Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan cinayet zanlısı F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gece saatlerinde F.Y'nin tartışma sonucu tabancayla ateş ettiği yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan M.S. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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