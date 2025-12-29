Haberler

Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sonucu Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetreye kadar çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Kayak Merkezi bölgesinde önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta ve kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu