Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü
Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sonucu Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetreye kadar çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Kayak Merkezi bölgesinde önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta ve kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.