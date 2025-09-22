Kartalkaya Yangını Davasında Yeni Gelişmeler: İtfaiye Müdürü'nün Bilgisi ve Akrabalık İlişkileri Ortaya Çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bizim açımızdan olayı ortaya çıkaran İrfan Acar'ın (itfaiye eri) ifadeleri makbul. Netice itibarıyla Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün (Kenan Coşkun) de bu olaydan haberi olduğu, bilgisi olduğu açık şekilde ortaya çıktı." dedi.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yapılan duruşmayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Gültekin, duruşmada otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ile yakınlığının ortaya çıktığını öne sürerek, "Yakınlığından kastım, inkar edilemez şekilde aynı birliklerde görev yapmaları, bunun denetimle ilgili bağlantıları ortaya çıktı. Bu bizim için çok önemli. Şu açıdan önemli çünkü biz bu meselede yargı önüne gelmeyen sorumluların da yargılanmasını ısrarla talep ediyoruz." diye konuştu.

Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 kişi için soruşturma izni çıktığını hatırlatarak, "Diğer müracaatlar da Danıştay'da devam ediyor tümüyle ilgili. Bu yargılama, bu hadisede karar vermeyi Danıştay açısından biraz daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bizim açımızdan önemli bir bağlantı." ifadelerini kullandı.

Duruşmadaki ikinci önemli meselenin de Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan itfaiye eri İrfan Acar ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ile ilgili olduğunu aktaran Gültekin, şöyle devam etti:

"Açık ve net şekilde baştan itibaren Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün talimatları doğrultusunda hareket ettiğini, onun bilgisi doğrultusunda işlem yaptığını, eksiklikleri kendisine bildirdiğini, onun talimatları doğrultusunda yazının geri çekildiğini beyan etti. İtfaiye Müdürü de 'Benim herhangi bir şekilde olayla bağlantım yoktur. Ben kimseye bir şey yapmadım.' tarzında beyanlarda bulundu. Netice itibarıyla mahkeme bu hususu değerlendirecektir. Bizim açımızdan olayı ortaya çıkaran İrfan Acar'ın ifadeleri makbul. Netice itibarıyla Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün de bu olaydan haberi olduğu, bilgisi olduğu açık şekilde ortaya çıktı."

"Vahim bir durumla karşı karşıyayız"

Gültekin, tutuklu sanık Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e ilişkin, "Mahkemede sorduğumuz sorular sonucunda Sedat Gülener'in, Tanju Özcan (Bolu) belediye başkanı olmadan önce belediyeye bağlı özel olarak 20 kişilik otobüs grubunda, otobüslerin başında olduğu, Tanju Özcan'ın belediye başkanı olmasıyla liyakatinin, tahsilinin çok ötesinde bir yükseliş göstererek 5 kurumun, itfaiye müdürlüğü de dahil kendisine bağlanan en önemli belediye başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı." dedi.

Duruşmada Gülener'e, Tanju Özcan ile akrabalık bağının olup olmadığı konusunda soru sorduğuna işaret eden Gültekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef halasının oğlu olduğunu öğrendim. Bugüne kadar yargılamada basına yansımayan önemli bir bilgiydi bu. Toplumdaki çürümüşlüğün açık şekilde göstergesi. Netice itibarıyla ben bu konuda takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Bu olayın baş faillerinden, belediye personellerinin başında olan Sedat Bey'in, Tanju Bey'in halasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Bu neyi gösterir? Normal olarak tahsili, belediyedeki birikimi, kariyeri el verse tabii bir hadise olmaz. Normal yükselişi saygıyla karşılarız. Akraba olması suç değil ama otobüslerde muavin olan, otobüs kahyasını başımıza belediye başkan yardımcısı yapan zihniyetle maalesef Türkiye'de bir yere varmamız mümkün değil. Vahim bir durumla karşı karşıyayız."

Dava süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gültekin, duruşmanın devam ettiğini, 2 gün sürmesini beklediklerini, esas hakkında verilen mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere müşteki ve sanık vekillerine söz verilmesini beklediklerini kaydetti.