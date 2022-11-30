Kamyonetle minibüs çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kartal'da sebze ve meyve yüklü kamyonetle servis minibüsünün çarpıştı. Ortalık savaş alanında dönerken meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bu sabah saat 06.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesinde Seddülbahir Caddesi'nden Sanayi Caddesi'ne çıkan Mahfuz Erdoğmuş yönetimindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet, Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrilirken minibüs kaldırıma çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü Erdoğmuş araç içerisinde sıkışırken, kamyonette bulunan Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kamyonette sıkışan Mahfuz Erdoğmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ TRAFİĞİ KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Kamyonetten çıkarılan Erdoğmuş'un cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi sahil yönü bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.