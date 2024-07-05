Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka'da Kundaklanan Faytona Ateş Açıldı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kundaklandığı iddia edilen faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kundaklandığı öne sürülen faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara ateş açıldı. Saldırıda Fikriye Silistireli (38) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton, iddiaya göre evlerinin yakınında park halindeyken husumetli oldukları kişilerce kundaklandı. Yanan faytonu görüp söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Silistireli ve 5 yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikriye Silistireli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka İzmir Olay İzmir Suç Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title