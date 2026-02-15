Haberler

İzmir'de kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sonucu deniz taştı ve sular Yalı Bulvarı'na ulaştı. Sürücüler suyla dolan yolda zorluk yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı. Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda da hasarlar meydana geldi.

KARŞIYAKA'DA DENİZ TAŞTI

İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Taşan sular Yalı Bulvarı'na kadar geldi. Sürücüler suyla dolan yolda ilerlerken zor anlar yaşadı. Yolun bir kısmı polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçlar yükselen sular sebebiyle yolda kaldı. Fırtına sebebiyle Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda da deniz taştı. Barınağın etrafındaki çitler yıkılırken, bazı teknelerde hasar meydana geldi. Deniz sularının tahliyesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Derbide rakibine set vermediler! 8 maçlık seri sona erdi