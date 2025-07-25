Karşıyaka'da Çöp Yığınları ve Kötü Koku Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Karşıyaka'da Çöp Yığınları ve Kötü Koku Vatandaşları Rahatsız Ediyor
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü koku, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Çöplerin toplanmaması ve sıcak havanın etkisiyle oluşan rahatsız edici durum, vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Karşıyaka Belediyesi, geçici depolama alanlarına yönlendirilen çöp kamyonları nedeniyle hizmet aksaklıkları yaşandığını duyurdu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde biriken çöp yığınları ve buna bağlı oluşan kötü koku vatandaşların tepkisini çekiyor.

Şemikler Mahallesi'nin bazı noktalarında oluşan çöp yığınları yollara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Mahalle sakinlerinden Doğancan Şeker, konteyner kenarına bırakılan çöplerin alınmadığını söyledi.

Toplanmayan çöplerin özel mülk alanına taştığına dikkati çeken Şeker, "Kara sinekler ısırıyor, insanlar artık kötü kokudan dolayı bu yoldan geçemiyor. Esnafl da bölgeyi sulayarak çözüm bulmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca acil çözüm istiyoruz." dedi.

Görüntülerin Karşıyaka'ya yakışmadığını ve durumdan rahatsız olduklarını dile getiren Deniz Nalbantoğlu da kötü kokunun rahatsız edici boyutta olduğunu vurguladı.

Yaz sıcağında hastalık riskinin oluştuğunu anlatan Nalbantoğlu, "Çöplerin toplanması yeterli değil. Yerler süpürülmeli hatta deterjanla bile yıkanmalı, iğrenç bir görüntü var." ifadelerini kullandı.

55 yıldır mahallede yaşayan 80 yaşındaki Ömer Öz de artık kötü kokuya tahammül edemediklerini belirterek, belediyenin mahalleye hizmet getiremediğini ileri sürdü.

Öte yandan Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yeni bir depolama alanı tahsisi beklediği belirtildi.

Bu süreçte geçici olarak Menemen, Harmandalı ve Aliağa'da oluşturulan depolama alanlarına yönlendirilen çöp kamyonları nedeniyle kent genelindeki vardiyalarda azalma yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu durumun çöp toplama hizmetlerinde aksamalara yol açtığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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